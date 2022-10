VIDEO: Avilés Hurtado desata la furia y provoca a los aficionados de Rayados

El Pachuca avanzó a la gran final del futbol mexicano con un gol de Avilés Hurtado sobre el final del partido. El colombiano encontró revancha después del penal fallado con la camiseta de Rayados en aquella final regia de 2017, y tras años soportando los insultos y maltratos de la afición regiomontana, se paró a patear el disparo que definió la eliminatoria y aprovechó para festejar en frente de todo el Gigante de Acero.





Automáticamente, los aficionados se levantaron de sus asientos para arrojarle vasos de cerveza y llenarlo de insultos, mientras sus compañeros lo protegieron de los ataques.



Sin embargo, eso no fue todo, sus ex compañeros como Rogelio Funes Mori y César Montes lo increparon reclamándole la manera de festejar ante su ex equipo.

