Tuca Ferretti confía en sus delanteros a pesar de su baja cuota goleadora

Uno de los problemas que ha tenido Cruz Azul en este Clausura 2023, es la falta de gol en sus delanteros, cosa que a Ricardo Ferretti no le preocupa ya que, con entrenamiento y dedicación, las cosas pueden mejorar.

De los 11 goles que llevan en el certamen, tres fueron de Uriel Antuna y uno de Gonzalo Carneiro. El resto de las anotaciones fueron de sus mediocampistas o defensas; Carlos Rodríguez (2), Carlos Rotondi (1), Augusto Lotti (1), Jesús Escoboza (1), Julio César Domínguez (1) y un autogol de Berterame en la fecha 2.

“Lo que quiere un entrenador es que sus extremos, sus delanteros marquen muchos más goles. No que solo sean pasadores. Antuna lleva 2 goles en tres partidos y ha tenido varias oportunidades y es lo que queremos. No me preocupa, me da gusto. Peor sería si él no tuviera oportunidad”, señaló el estratega Celeste en conferencia de prensa.

El estratega de La Máquina reconoce que deben trabajar más para que la cuota goleadora crezca, pero para eso deben generar más jugadas de peligro.

“Yo siempre estoy preocupado. Esta preocupación lleva a una ocupación. Para que pueda suceder (el meter más goles) necesitamos crear más oportunidades de gol. Tenemos que generar mejor futbol, generar más oportunidades. Esa es responsabilidad de uno con los días de entrenamiento”.

Tuca reconoce que los delanteros son los más criticados, pero asegura que se les olvida a todos que también generan las opciones de gol.

“Los delanteros son los más marcados. Tenemos que saber cómo marcar más para que esta cuota pueda crecer”.

Y agregó: “Muchas veces los delanteros se encierran en que tienen que marcar el gol y no es por ahí. Lo que todos tienen que hacer es jugar bien al futbol. Si lo hacen salen satisfechos de la cancha y las oportunidades serán mayores”.