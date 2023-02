Tom Brady se retira y los memes se hacen presentes para despedir al histórico de la NFL

Esta vez sí es definitivo que Tom Brady se retira de la NFL.

El histórico quarterback y ganador de siete Super Bowls (seis con los New England Patriots y otro con los Tampa Bay Buccaneers), ha dicho adiós a los emparrillados a sus 45 años y tras un "breve retiro" del que se retracto en marzo del año pasado para tomar la decisión de regresar por un tiempo más.

Pero ahora sí no hay marcha atrás y luego de volver a vestir el uniforme de los Bucs, TB12 se va del futbol americano profesional con una buena cantidad de récords, anillos y un historial que lo catapulta como uno de los mejores en la historia de la liga.

Y como en todo, los memes no se hicieron esperar luego del video en el que dice adiós a este deporte.



Tom Brady coming out of retirement in a month: pic.twitter.com/IQlVovGZJE

— ORIGINAL MEMES (@Hoodplugcomedyy) February 1, 2023