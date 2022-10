Toluca, con la pieza clave para eliminar al América

No cabe duda que al Diablo le tocó ‘el tigre en la rifa’, el poderoso América, ese que no se conforma con ganar, sino que tiene que golear al rival, hasta simplemente humillarlo.

Están que asustan las Águilas, pero los Diablos Rojos son de los pocos equipos que pueden presumir que en las Liguillas, están por encima de los de Coapa, con una victoria más en las series que han disputado: cinco contra cuatro.

Contando desde que estas iniciaron.

Hoy, la balanza, por lo realizado durante el torneo regular se inclina al lado americanista, pero quien puede sacar al Toluca del atolladero puede ser el 10, el jugador diferente.

Sí, Leo Fernández puede ser la pieza clave para avanzar.

El uruguayo luce el 10 en la espalda, y juega como un 10, de esos de antes, que tomaban la pelota, levantaban la cabeza y la ponían donde la quería el receptor, y muchas veces era un pase de gol.

Pero jugar como los 10 de antes es una utopía, “ya no se puede ahora”, dice convencido el petiso jugador sudamericano.

“Antes podías jugar en una zona de la cancha, más parado, ahora no, debe existir desgaste, tanto hacia el frente como hacia atrás, el 10 tiene que hacer de todo, bueno, no tanto, pero debe intentarlo”, menciona convencido.

Decía la leyenda que uno de los mejores creativos de la historia, Ricardo Bochini del Independiente de Avellaneda, al ver que sus delanteros no metían gol, se quejaba con su técnico de que tenía que anotar, cuando esa no era su función.

A Leo Fernández, no le importa eso: “A mí me produce la misma satisfacción anotar un gol, que dar una asistencia. Al final, hay que hacer lo mejor para el equipo. No podría decir qué preferiría en ese caso, pero si me dan a escoger, lo que quiero es que gane el equipo, que gane el Toluca”.

Después de un irregular cierre de torneo, los Diablos Rojos del Toluca han sorteado escollos, desde la repesca, donde echaron al León, hasta los cuartos de final, en los que pasaron sobre Santos Laguna.

La inversión que se hizo para el Apertura 2022 obliga a estar por lo menos en la final, quizá menos que eso no sea agradable para los dueños.

Ahora van contra el América: “Para ser campeones tenemos que pasar sobre quien sea. Nos costó trabajo el final del torneo, pero hemos regresado, hemos vuelto y estamos listos para lo que sea, contra quien sea”.

Toluca ha vuelto, “estamos haciendo goles, y lo importante es que todos estemos enchufados”.

Y no cabe duda de que Leo Fernández, el 10, puede ser la pieza clave.