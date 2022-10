Los Tigres comenzarán su andar en la liguilla cuando reciban al Pachuca en la ida de los cuartos de final. A pesar de ingresar a esta instancia por la vía del repechaje, el equipo de Miguel Herrera siempre es uno de los candidatos al título por la calidad de futbolistas que hay en el plantel y su experiencia en fases finales, pero a pesar de eso, no se confían ante los rivales que enfrentarán.

“No es hablar de que juguemos 50 Liguillas y el otro 10, tenemos que entender el juego y los jugadores que tengo deben saber cómo se juegan esta clase de partidos y el cómo se pierden si dejas de hacer las cosas. La experiencia no sirve de nada, hemos tocado ese tema en no caer en excesos de confianza. No por tener un equipo plagado de nombres, estrellas, vamos a ganar. Hoy el equipo que no corre no gana”, declaró el Piojo.



En los últimos torneos, Tigres ha quedado eliminado en las semifinales, por lo que Miguel Herrera tiene esas ganas de poder avanzar, “Nos hemos quedado en semifinales. No son ansias, pero sí ganas, trabajamos para eso, pero también hay ocho equipos que todos van a trabajar para eso, encontrarse en una final y trataremos de hacer lo mejor, nos hemos quedado en la orilla y trataremos de no equivocarnos”.

En Tigres hay dos nombres que siempre destacan: El de Nahuel Guzmán y el francés André-Pierre Gignac. Dos pilares del equipo que aparecen cuando en los momentos importantes, “En los momentos difíciles es cuando los jugadores de peso aparecen, si el partido se pone difícil y tienes esos jugadores pues qué mejor. Desde hace 7 años que levantan la mano y por algo hoy no lo comenta uno, sino todo mundo. Estamos con toda la intención de ganar un título y ojalá podamos darles esa satisfacción”.