Tigres confirma la salida de Diego Cocca para tomar la Selección Mexicana

Mauricio Culebro da un mensaje contundente, dando a conocer que Tigres termina la relación con Diego Cocca quien se fue a dirigir a la Selección Mexicana y presentó a Marco Antonio “Chima” Ruiz como el técnico para la siguiente campaña.

“Una institución no depende de una sola persona. Hemos dado por terminada nuestra relación laboral con el señor Diego Cocca. Los objetivos siguen siendo los mismos. Un Tigre nunca deja solo a otro Tigre”, dijo Culebro, presidente deportivo del plantel.



El gesto del directivo es serio, porque no cayó bien la decisión de dejar tirado el proyecto.

“Existió comunicación con la gente de la FMF, el Comité de Selecciones. Nos manifestaron el interés de hablar con Diego. Hablamos con Diego y la decisión es de él; queremos a gente comprometida y él quería ser parte de esas entrevistas, se llevaron a cabo las entrevistas y el lunes recibimos esas llamada donde no nos pidieron permiso sino nos avisaban que hablarían con Diego porque querían que fuera parte de la Selección”.

Mauricio Culebro dicen que no están felices con la decisión de Cocca, “pero es válido ir a cumplir un sueño, nosotros no vamos a cortarle las a las a nadie, que nos guste o no la decisión está de más. Lo que nos ocupa es Tigres”.