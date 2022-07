Ten Hag: Contamos con Cristiano y no está en venta

Erik Ten Hag, nuevo director técnico del Manchester United habló este lunes en el campamento del equipo sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, lugar en el que negó la posibilidad de ver al portugués fuera de su plantel inglés.

El estratega neerlandés reconoció que Cristiano Ronaldo es pieza fundamental en su proyecto y agregó que tiene todavía contrato.



"Cristiano no está en venta. Está en nuestros planes. Si no se encuentra ahora con nosotros es debido a sus asuntos personales. Nosotros estamos planeando con Cristiano Ronaldo la temporada. Eso es todo".

El extécnico del Ajax adelantó que ya tuvo comunicación con Cristiano Ronaldo y aseguró que el futbolista no le mencionó el deseo de abandonar al equipo.

"Hablé con Cristiano antes de que esos problemas personales. Tuve una buena conversación con él. No me dijo que se quisiera marchar. Eso sólo lo he leído. Nosotros queremos el éxito juntos".