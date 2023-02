En la prensa argentina sorprendió que Diego Cocca haya sido elegido como director técnico de la Selección Mexicana.

Simple y sencillamente, porque “la imagen que dejó Gerardo Martino, no fue nada buena”, opinó el periodista Diego Brosinsky.



El periodista, uno de los que más conoce y ha entrevistado a Diego Cocca en su carrera, no duda de las capacidades del ex técnico del Atlas para estar al frente del Tricolor, pero no dejó de sorprenderse por su elección.

“Me dio la sensación de por como terminó Martino, que en México no querían a otro extranjero”, dijo.

De Cocca en lo particular, refirió: “Es un técnico bueno, con ideas muy claras. Ganó en Atlas un título en 70 años, recuerdo que lo saqué en vivo para la radio después de eso, lo que consiguió no se lograba en un montón de tiempo”.



Diego Martín Cocca, “ya tiene muchas batallas encima, aunque no sé si partirá con estos problemas de lo que ha generado Martino. Bueno, pensé que era candidato para dirigir a River Plate”.

La percepción es que en México no cayó muy bien la llegada de Cocca al Tricolor: “Las críticas que he leído de periodistas es fuerte, hay una crítica medio tirante. No sé si sea porque Hugo Sánchez siempre está enojado por el técnico extranjero, pero bueno… Es muy buen técnico que había empezado su carrera muy lirico, muy (Pep) Guardiola y después se puso más pragmático”.



BRAGARNIK

La relación que tiene Diego Cocca con Christian Bragarnik, uno de los promotores más poderosos en Argentina, México y hasta Europa, no es un secreto: “Bragarnik es el nombre más fuerte del futbol argentino, tiene controles en varios equipos, en el Elche (de España, donde juega el hijo de Cocca) es accionista junto con (Darío) Benedetto (ex jugador del América). Aquí maneja Defensa y Justicia donde Cocca consiguió su primera gran campaña como técnico en el 2014… También maneja Arsenal”.

No hay duda que Cocca, “es uno de sus técnicos, bueno, tiene mucho técnicos, tiene una relación de hace muchos años. Deben de tener un vínculo fuerte… Los equipos que él dirige siempre habrá jugadores de Grabarnik, aunque no sé cómo lo maneja… Uno supone pero no conoce a fondo, aunque hay que decir que (Bragarnik) tiene buena mirada… Aquí maneja muchísimos clubes muchos jugadores. Bueno, así es el futbol moderno”.

