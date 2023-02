En la presentación oficial de Diego Cocca como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, el nuevo director de Selecciones Nacionales, Rodrigo Ares de Parga estableció los compromisos que tendrá en su nuevo cargo.



"La Selección no puede estar aislada de los 18 clubes de la Liga MX. No podemos aislarnos de poder ver qué está pasando en cada club, ver al jugador donde está todo el tiempo trabajando. El primer compromiso que tenemos es trabajar con los clubes de Liga MX, Expansión, y sacar un proyecto integral que venga de abajo. Presidentes, directores técnicos, directores deportivos y de fuerzas básicas, tenemos que trabajar pensando en los siguientes mundiales." declaró Ares de Parga.

El exdirectivo de Pumas y Querétaro, aseguró que el proyecto será integral y pensando más allá de la Copa del Mundo que será albergada en México en tres años y medio.

"Si vemos la edad que debutan los jugadores mexicanos, hoy alrededor del 50 por ciento que van a jugar en el 2030 no han debutado. Están trabajando en fuerzas básicas, tenemos que irlos a ver, muchos de los que fueron a Qatar no tuvieron proceso de Selecciones menores, tenemos que trabajar las selecciones menores para los siguientes mundiales, no trabajar solamente para 2026" agregó.

