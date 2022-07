Rey Mysterio, 20 años de 'grandeza' en la WWE

La lucha libre mexicana es una de las mejores del mundo. Cuenta con un sinfín de estrellas que son reconocidas nacional e internacionalmente, pero sin duda alguna uno de los grandes exponentes de todo lo que significa el pancracio nacional es Rey Mysterio Jr.

El dueño del 619, aquel que llevó a lucir la tradicional máscara del luchador mexicano a cualquier rincón del mundo con su trabajo en WWE, la empresa de entretenimiento deportivo más grande del mundo y donde hoy cumple 20 años de trayectoria.

Su estilo aéreo, acrobático y su gran carisma lo han colocado como una de las superestrellas más queridas del Universo de la WWE. Y como han mencionado a lo largo de su trayectoria, ‘es un luchador de baja estatura, pero de gran corazón’, pues sus ganas de triunfar y ganarse el aplauso del público hacen que sea capaz de derrotar a oponentes con un físico superior.



Rey Mysterio Jr. hizo su presentación en la World Wrestling Entertainment un 25 de julio del 2002 en un Friday Night SmackDown contra uno de los miembros de las dinastías más representativas del estilo de la lucha libre como lo es Chavo Guerrero Jr, hijo de Chavo Guerrero, sobrino del legendario Eddie Guerrero y nieto del gran ‘Gory’ Guerrero.

Aquella noche Mysterio logró presentarse con una victoria gracias al ‘619’, su finisher que tiene el número de la lada de San Diego, California, lugar donde nació el 11 de diciembre de 1974, a partir de ese momento comenzó a escribir su historia y a encaminarse como un futuro Salón de la Fama.

Inolvidables momento ha vivido la WWE como cuando en 2006 logró ganar el Royal Rumble y convertirse en el primer luchador de raíces mexicanas en conseguirlo y así conseguir un lugar en el evento estelar de Wrestlemania 22 al derrotar a Randy Orton y despojar del cetro de peso pesado a Kurt Angle.



