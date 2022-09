La noticia de la muerte de la Reina Isabel II conmovió a todo el mundo y tuvo impacto en todas las áreas. Una de ellas, es el tenis, y las organizaciones más grandes como la ATP, la WTA y la ITF se pronunciaron al respecto brindando sus condolencias.

Así mismo, el Grand Slam más antiguo de todos, y que tuvo como invitada de honor en más de una ocasión a la Reina, dio un comunicado especial. Wimbledon es considerado por muchos la catedral del tenis; símbolo de la elegancia y del deporte blanco en su esencia, tiene un lazo histórico con Isabel II, quien visitó el torneo en 1957, 1962, 1977 y 2010.

We wish to convey our deepest sympathy and heartfelt condolences to The Royal Family on the sad passing of Her Majesty The Queen. — Wimbledon (@Wimbledon) September 8, 2022

"En estos momentos tan tristes, nos gustaría rendir homenaje a Su Majestad por su largo e inquebrantable servicio al Reino Unido y a la Commonwealth, al All England Club y a los campeonatos como nuestra patrona, y reconocer su extraordinario legado como la monarca más longeva de Gran Bretaña" se lee a través del comunicado publicado en la página oficial de Wimbledon.

Los organizadores de torneos en las ramas varonil y femenil como lo son la WTA (Asociación de Tenis Femenino), la ATP (Asociación de Tenis Profesional) y la ITF (Federación Internacional de Tenis) también se unieron para enviar sus mensajes de tristeza por el fallecimiento de la Reina.



We are saddened to hear of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We are grateful for her contributions to tennis, and our thoughts and condolences are with the British Royal Family. pic.twitter.com/fxQFowsL1x — wta (@WTA) September 8, 2022

Por último, el único integrante del 'Big 3' que se pronunció al respecto hasta ahora es Roger Federer a través de un mensaje en Twitter. "Lamento profundamente el fallecimiento de Su Majestad Real. Su elegancia, gracia y lealtad a su deber vivirán en la historia. Me gustaría enviar mis pensamientos y condolencias a toda la Familia Real y Gran Bretaña."

I am deeply saddened by the passing of Her Royal Majesty. Her elegance, grace and loyalty to her duty will live on in history. I would like to send my thoughts and condolences to the entire Royal Family and Great Britain. pic.twitter.com/4rrUIPbLkV — Roger Federer (@rogerfederer) September 8, 2022

