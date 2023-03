Reds, Caudillos y Reyes marcan el paso en la Liga de Futbol Americano

Después de dos semanas de Temporada Regular en la LFA hay tres equipos que imponen condiciones: Reds, Caudillos y Reyes. Los de la Ciudad de México vencieron con autoridad a Dinos, los de Chihuahua domaron a los Galgos y los Reyes atraparon a los Raptors. La semana también dejó la mejoría del campeón y de Mexicas.

Vayamos por partes, los Reds (2-0) sorprendieron en la semana uno y el calificativo pudiera ser el mismo en la semana dos tras derrotar a los de Saltillo (1-1); el coach Raúl Rivera demostró en este inicio de campaña el profundo conocimiento de su roster, donde tiene jugadores que conoce desde hace dos décadas, además de contar con la fuerza terrestre liderada por Joshua Mack y Denzel Strong.

Ambos corredores no pudieron ser contenidos por la defensa de Dinos razón por la cual los Reds inclinaron la balanza en su casa y se llevaron la victoria 32-7 sorprendiendo al máximo favorito para levantar el título.

En Naucalpan, Estado de México los Reyes (2-0) sufrieron de más ante los Raptors (0-2) debido a las intercepciones sufridas, pero el arsenal ofensivo y defensivo del equipo del coach Ernesto Alfaro superó toda adversidad. Shannon Patrick volvió a demostrar porque apostaron por él, para ser el quarterback; mientras que a la defensiva Anthony Patrick sigue siendo el líder en el cuerpo de linebackers y el corazón de la defensa de los de Jalisco que salieron con la victoria 16-23.

Chihuahua tuvo fiesta de fuegos artificiales dentro y fuera del terreno de juego, el show de medio tiempo enmarcado por el imitador de Michael Jackson fue la rúbrica a una primera mitad explosiva de los Caudillos (2-0) que cimentaron el triunfo desde ese momento 33-2; Jeremy Johnson cerró la noche con cuatro pases de anotación, Juwan Manito coleccionó yardas (184) en regresos de patada. Los Galgos (1-1) estuvieron lejos del nivel mostrado en la semana inaugural y salieron del Olímpico de Chihuahua con derrota 51-16. Por cierto, Caudillos se convirtió en el tercer equipo en la historia con más de 50 puntos en un mismo partido junto a Mayas (2017) y Condors (2018).

Querétaro vivió un partido dramático entre Gallos Negros (0-2) y Mexicas (1-1), una rivalidad que sigue acrecentándose pese a su corta existencia. La Sangre Mexica en el último suspiro arrebato el triunfo a los Gallos, Brandon López conectó con Billy Villalobos para darle vuelta al marcador 14-17. Situación que provocó una gran actuación defensiva a lo largo de todo el partido, Luis Ceniceros y Christopher Heredia mantuvieron a tiro de piedra a los capitalinos.

El quinto partido se jugó en la frontera norte del país, Ciudad Juárez se quedó con las ganas de festejar su primera victoria en la LFA toda vez que los Jefes (0-2) pelearon de tú a tú con el campeón Fundidores (1-1), pero en los momentos cumbre del partido perdió el balón y el tiempo coartando la posibilidad de dar la sorpresa. Shelton Eppler y su cuerpo de receptores reapareció y firmó el camino del partido, los de Monterrey equilibraron su marca 1-1 gracias al triunfo 21-28.

Las emociones son más en la LFA después de dos semanas y pinta para seguir en ascenso con la tercera jornada que nos depara: Reyes vs Mexicas, Caudillos vs Reds, Dinos vs Jefes, Galgos vs Raptors y Fundidores vs Gallos Negros.