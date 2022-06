Red Bull pide a Checo Pérez y a Max Verstappen “no pelear”

Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez fueron los protagonistas del Gran Premio de Azerbaiyán, al lograr el 1-2 en el podio.

Pérez comenzó en la segunda posición, pero en la primer curva del circuito callejero de Bakú rebasó a Charles Leclerc y lideró la carrera, aunque en la vuelta 15 Max Vertappen superó a su compañero y ahí sucedió la petición.

Checo Pérez estaba al frente de la carrera y en el radio de su monoplaza se escuchó que su equipo de Red Bull les indicó “no peleen” justo cuando el neerlandés iba a rebasar al mexicano.



The pass that sealed Verstappen's fifth win of the season

Catch up with all the highlights from Baku #AzerbaijanGP #F1

— Formula 1 (@F1) June 12, 2022