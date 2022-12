El técnico del Real Valladolid, José Rojo "Pacheta", ha comentado tras perder ante el Real Madrid en el regreso a la competición liguera, que se sentía "indignado" ante el penalti señalado a Javi Sánchez y ha pedido que "haya el mismo criterio para todos".

En este sentido ha recordado que "en San Mamés al Real Valladolid no le pitaron penalti" y por eso considera que debe protestar, porque les ha recordado a los colegiados que "ellos no pagan los errores de los entrenadores, pero estos sí pagan los de los árbitros".



"Si pitan una mano, que piten todas. Con decir que le da en la mano ya está, pero Javi Sánchez estaba saltando para atrás y le da el balón en la mano porque estaba tratando de equilibrarse ya que le habían empujado. Claro, dirán que me vaya a llorar a la llorería, pero es que a mí no me pitan esos penaltis", ha explicado.

"Se abre el partido de una manera rara. Es penalti, pues hay que tragar bilis y pensar en el Alavés, pero me voy orgulloso del equipo, porque hemos transmitido energía, y aunque salimos con demasiado respeto, cuando nos soltamos con balón y salimos en la transición, se ha jugado muy bien", ha destacado.



Respecto a la expulsión de Sergio León ha reconocido que "ha debido hacer un gesto, pero habrá que ver el acta y las imágenes" ya que carecía de más datos para poder valorar lo sucedido, y las consecuencias que puede tener.

