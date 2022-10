Raúl Jiménez quiere anotarle gol a Argentina

Raúl Jiménez está convencido de que llegará a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El delantero del Wolverhampton está en plena rehabilitación de un problema de pubitis que no lo ha dejado jugar desde hace ya más de un mes, y que pone en peligro su convocatoria al Mundial.

Pero mira hacia adelante y se proyecta anotándole de penalti a Argentina —segundo rival del Tricolor en el Mundial—, y especialmente al portero Emiliano Dibu Martínez, quien expresó que jugar contra México sería “easy, easy” (fácil, fácil).

Jiménez, en entrevista para el canal Star+ dijo que sueña con “anotarle de penalti” al polémico guardameta.

“Si hay un penalti, claro que lo tiro yo, es más, no tengo que ir por la pelota, me la van a pasar”, comentó confiado.

Las “mañas” que utiliza el Dibu para distraer al rival, no harán mella en Jiménez: “No pasa nada, ya lo conozco. Lo he visto y sé lo que hace. A ver si algún día me toca, verá que no es tan easy”, dijo el atacante.