El tenista español, Rafael Nadal, confirmó este martes que no podrá jugar en el torneo de Indian Wells, primer ATP del año, y tampoco en el segundo, el de Miami, por una lesión que arrastra desde enero.



I am sad that I won’t be able to compete at Indian Wells nor Miami.

Very sad not to be there. I’ll miss all my US fans but I hope to see them later this year during the summer swing. pic.twitter.com/v6dsf1ayTI

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 28, 2023