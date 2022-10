¿Qué separa a Jaime Lozano de ser el nuevo técnico de los pumas?

Sí, Jaime Lozano es el candidato número uno para hacerse cargo de la dirección técnica de los Pumas, pero eso no quiere decir que la operación esté cerrada o que la directiva de los felinos no contemple otras opciones en caso de que no se llegue a buen puerto.

Afinar ciertos detalles económicos y que el Jimmy estampe su firma en el contrato son, básicamente, lo único que separa al exfutbolista para volver al club de sus amores; sin embargo, la opción de Ricardo Ferretti como entrenador y Guillermo Vázquez en el rol de auxiliar todavía no está descartada, aunque sí es considerablemente más cara.