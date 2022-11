¿Qué pasó con Salvador Cabañas tras recibir disparo en el Bar Bar en el 2010?

El exfutbolista del América y de la selección paraguaya, Salvador Cabañas, recibió un disparo en la cabeza el pasado 25 de enero de 2010, por parte de José Jorge Balderas Garza "El JJ", quien fue sentenciado este lunes a 36 años de prisión, ante ello, el jugador no pudo continuar con su carrera como futbolista; sin embargo, aquí te contamos lo que ha pasado con él.

El jugador estuvo casi dos meses internado, fue intervenido de emergencia y aunque no le pudieron sacar la bala que hasta estas fechas todavía se aloja en su cerebro, sí le pudieron salvar la vida.

¿Vendió pan y vivió en la pobreza?

En el 2014, medios locales de Paraguay señalaron que Salvador Cabañas vivía en la pobreza y que tras perder sus bienes se dedicaba al oficio de la panadería, rumor que siete años después fue rechazado por el exfutbolista al afirmar que tiene múltiples negocios que le ayudan a tener dinero.

"Lo que no me gustó fue que salió que yo estaba trabajando en una panadería y que era muy pobre, eso es mentira. No es cierto, le puse una panadería a mis padres para que ellos tuvieran su propio negocio en la casa y que pudieran vivir tranquilos", dijo el exfutbolista al Escorpión Dorado en noviembre del 2021.

"Tengo muchas cosas que le generan dinero, tengo un complejo deportivo, terrenos que estoy alquilando. En Paraguay se dice que ando muy mal, que no trabajo y que no tengo dinero, pero eso es mentira. Las cosas que tengo me generan dinero", agregó.

Regreso a las canchas

Asimismo, en el 2019, nueve años después de haber recibido el balazo, el paraguayo se integró al cuerpo técnico de los Cafetaleros de Chiapas para reactivar su carrera profesional en el futbol mexicano.

Ya llegó ya. El ídolo de la afición chiapaneca, Salvador #Cabañas, se integró al cuerpo técnico que encabeza Gabriel Pereyra como nuevo DT de @Cafetaleros_Ch. La franquicia se renueva para ir por otro título en el @AscensoMX, ahora con sede en #TuxtlaGutiérrez. pic.twitter.com/1fTC3quVWs — Jesús R. Ortega (@tinte_chus) May 28, 2019

Actualmente, Cabañas sigue ligado al futbol, pues constantemente juega partidos de leyendas en México y en varios países.

