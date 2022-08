Miguel Mejía Barón no teme a la fuerza que pueda tener la palabra, acepta que es parte de la vida y de los procesos y por tal motivo afirma que los Pumas están en crisis.

El director deportivo del Club Universidad Nacional convocó a una conferencia de "emergencia" para anunciar el respaldo de Andrés Lillini en la dirección técnica y para dar la cara ante los malos resultados.

"Andrés Lillini y su cuerpo técnico se quedan en el club. Es una decisión total de la directiva universitaria y cuando me han pedido consejo, he dicho que Andrés Lillini es el ideal para este club. No es a corto plazo, es a largo plazo. El torneo acaba con Andrés, su cuerpo técnico y estos jugadores", informó el Doctor en un mensaje emitido en las instalaciones de La Cantera.

Asimismo, el histórico de los Pumas, Mejía Barón, aceptó crisis y un mal ambiente en el seno auriazul ante los malos resultados que invaden al equipo en las últimas semanas.



"No me espanta la palabra crisis y la diferencia entre crisis y bache es depende quién la analice. Si hay que usarla, es en general y estar en crisis es parte de los retos que da la vida y no solo en este club y el futbol, sino en la vida, hay momentos de crisis. La que tú quieras, la acepto. El tamaño de la crisis ya luego veremos. Hoy estamos con alarma y descontentos", aseveró un mesurado Miguel Mejía.

La derrota ante Barcelona fue un duro golpe

Miguel Mejía Barón aseveró que el descalabro (6-0) sufrido ante Barcelona fue un duro golpe al cuadro universitario.

El grupo está consternado y es lo más cercano al sentimiento que detecté cuando estuve con ellos. Son muchísimos goles y lo de Barcelona fue un mazazo terrible a la mentalidad de cualquier equipo, pero es lo que te puedo decir, está consternado", enfatizó el directivo felino.

Por la misma línea, el extécnico campeón con los Pumas en 1991, afirmó que el ambiente al interior del conjunto universitario es terrible y de preocupación.

"El ambiente está terrible, pero son cosas que los profesionales vivimos y no nos puede espantar. Lo único que nos puede sacar del bache es la confianza y la unión. Este equipo está diseñado por el entrenador y estamos convencidos que por eso debe continuar. El reto es complicado. Hoy llegaron a las 2 am y a las 11 ya estaban entrando", concluyó Mejía Barón.