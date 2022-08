Eduardo Salvio, fue uno de los poco futbolistas de Pumas que habló a la llegada del equipo universitario a la Ciudad de México, el jugador argentino reconoció tras la contundente derrota ante el Barcelona una gran diferencia de niveles entre el futbol mexicano y el europeo.

"Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y hay grandes diferencias entre el futbol europeo y el mexicano, uno tiene que ir aprendiendo de todo lo que puede vivir y jugar".



El 'Toto' agregó que el plantel universitario entiende las molestias de la afición y al momento no han visto los comentarios en redes sociales sobre el resultado. "No sé que se está hablando, nosotros no leímos nada, no fue un gran resultado y hay que sacar las cosas buenas, las experiencias y lo que pudimos vivir".

Por último, el atacante sentenció que el resultado en el Camp Nou es cosa del pasado y ahora están enfocado en la victoria ante América. "Enfocarnos a entrenar y preparar el partido y confiamos que haremos un gran partido".

"Jugamos contra un gran equipo, hay muchas diferente entre el futbol mexicano y el europeo". Eduardo Salvio

Andrés Lillini: La diferencia fue mucha en todos sentidos y pudo ser peor por el entorno

Horas después de la escandalosa derrota sufrida a manos del Barcelona en el Camp Nou, el técnico de Pumas, Andrés Lillini habló sobre lo sucedido en el terreno de juego.

El argentino reconoció que el plantel mexicano fue ampliamente superado en la cancha desde los primeros instantes y agradeció a sus futbolistas la personalidad mostrada, ya que consideró que sin ella el resultado pudo ser peor.

"Entramos al partido y una cachetada del Barcelona son tres goles, aquí reaccionas, te acercas, pero allá a los ocho minutos perdíamos tres a cero y todo es muy difícil, valoro la personalidad de los futbolistas por el marco pudo ser peor".



"Ayer con los dos planteles que puso el Barcelona la diferencia fue mucha". Andrés Lillini

El estratega universitario fue crítico y admitió que incluso jugando contra suplente en la segunda parte la diferencia entre uno y otro fue mucha, al grado de considerar al Barcelona como una selección nacional.

Ayer con los dos planteles que puso el Barcelona la diferencia fue mucha en todos sentidos, ellos han gastado mucho dinero para tener a los mejores en cada posición, me lo dijo el propio entrenador, son una selección al nivel de clubes".

Por último, Andrés Lillini sentenció que la mente del plantel ahora se encuentra enfocada en América, club que enfrentan en actividad de la Liga MX con mucha motivación. "Dolido por la derrota, era un rival complicado, y tenemos que aprender de ella, ayer estábamos en lo anímico muy mal y hoy ya pensando en el partido contra América".