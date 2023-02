Tras lesionarse en el partido de la Ligue 1 ante el Montpellier el miércoles pasado, el atacante francés Kylian Mbappé se perderá el partido de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich.



El club parisino publicó un comunicado en el cual informan el parte médico por las lesiones del joven de 24 años y de Sergio Ramos, que también salió retirado del campo de juego por molestias físicas.

"Kylian Mbappé sufrió una lesión en el muslo izquierdo a la altura del bíceps femoral. Su duración sin futbol se estima en 3 semanas. Hoy se realizarán exámenes médicos a Sergio Ramos" expresa el mensaje del equipo.



El PSG confirma, en un comunicado publicado a primera hora de la tarde de este jueves, el alcance de la lesión de su jugador: "Tras los exámenes, Kylian Mbappé sufre una lesión en el muslo izquierdo a la altura del bíceps femoral. Su duración de indisponibilidad se estima en 3 semanas".

¿QUÉ PARTIDOS SE PIERDE MBAPPÉ?

- Ligue 1: vs Toulouse (sábado 4 de febrero)

- Copa de Francia: vs Marsella (miércoles 8 de febrero)

- Ligue 1: vs Mónaco (11 de febrero)

- Champions League: octavos de final vs Bayern Múnich (14 de febrero)

