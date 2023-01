Jesse Lingard, futbolista inglés, admitió, a través de un podcast, que sufría de alcoholismo en su etapa con el Manchester United.

El mediocentro ofensivo reconoció que atravesó por una compleja situación en el ámbito futbolístico y personal.



“Traté de olvidar lo que me pasaba bebiendo, pero lo empeoró 10 veces. Bebía antes de irme a dormir. Siempre una última copa. Ahora miro hacia atrás y pienso ‘¿por qué hice eso?’, pero necesitaba algo para quitarme el dolor”, aseguró el actual jugador del Nottingham Forest.

Además, compartió que los insultos que recibía por parte de los aficionados de los Red Devils le afectaron en demasía.

“Estuve expuesto a muchos insultos. Ya había tocado fondo y necesitaba hacer algo. Pasé por cosas que los que me rodeaban no sabían, sentí que el mundo se me caía encima. Estaba en el campo, pero no quería jugar. Necesitaba un descanso. Llegué a los partidos completamente en blanco”, puntualizó el internacional inglés.

Lingard formó parte del Manchester United durante 21 años. En total, disputó 232 partidos, marcó 35 goles y otorgó 21 asistencias.

