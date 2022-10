Poncho De Nigris ridiculiza a jugador de Pachuca, "Dopado no vale"

Uno de los personajes más polémicos en los medios de comunicación y redes sociales a nivel nacional es ‘Poncho’ de Nigris, hermano de Aldo de Nigris, exfutbolista y auxiliar técnico de los Rayados, quien previo a la semifinal de vuelta contra el Pachuca, reventó al futbolista Víctor Guzmán.



Y es que el exBig Brother hizo una encuesta en para preguntar si el Monterrey será capaz de remontar el marcador ante los Tuzos y avanzar a la final del Apertura 2022. Algunos de sus seguidores le respondieron y, entre ellos, el ‘Pocho’, pero de Nigris le contestó tocando fibras delicadas del futbolista como su problema de dopaje.

“Yo digo que no mi poncho”, escribió el futbolista. La respuesta del hombre de frámbula fue, “Dopado no vale jajaja saludos”. El jugador del Pachuca no se quedó callado y le recordó la final del 2016, en la que el equipo hidalguense le ganó a Monterrey con su gol. Al final, todo quedó en que simplemente fue un tema de ‘cotorreo’.

Puedes leer: "Checo Pérez hace historia y se convierte en el primer mexicano campeón en F1 con el título de Red Bull"

Víctor Guzmán dio positivo en una prueba de antidoping a inicios del 2020 en el que fue separado de las Chivas e inhabilitado por seis meses, lo que causó que regresara a Pachuca, dueño de sus derechos federativos.