Piloto relata cómo vivió el trágico accidente en el GP de Gran Bretaña, "No sé cómo sobreviví"

Uno de los momentos de mayor dramatismo en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña fue cuando al inicio de la carrera el piloto de Alfa Romeo, Guanyu Zhou impactó su monoplaza con el Mercedes de George Russell y se volteó.

Recorrió algunos metros de cabeza para terminar impactado con el muro de seguridad. Esta vez, el halo de su vehículo cumplió su función y le salvó la vida al piloto chino, quien después de unos días ya habló del trágico momento que protagonizó en el circuito de Silverstone.



“Cuando se produjo el vuelco, lo primero que intenté hacer fue tratar de soltar la mano del volante. Porque nunca se sabe, puedes romperte la muñeca muy fácilmente con un choque así”, comentó. “Mientras rodaba por el suelo, sabía que me iba a enfrentar a un gran impacto, porque el coche no se detenía. Entonces traté de colocarme en una posición lo más segura posible, esperando ese último impacto para que no salga volando”, reconoció el piloto de 23 años.

“Lo siguiente que sentí fue básicamente que había una fuga. No estaba seguro de su era mi cuerpo, o del coche. Traté de apagar el motor, porque el motor todavía estaba encendido. Sabía que si se iniciaba un incendio, sería difícil salir”, declaró.

Se dice afortunado de poder salir ileso después del brutal accidente, “No me di cuenta de que estaba entre las barreras. Pensaba que estaba al lado de las barreras. En realidad estaba entre la barrera y la valla, y no sé cómo sobreviví. Pero luego mirando hacia atrás obviamente vi que el Halo me salvó por eso”, culminó.