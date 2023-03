Piden a Chivas y América no cambiar camisetas en el Clásico Nacional

Aunque no será una indicación como tal, las directivas del Guadalajara y el América recomendarán a sus jugadores no intercambiar camisetas a sus jugadores después del Clásico Nacional, al menos no en público.

Pese a que la unidad y el respeto en las gradas serán los mensajes principales para el duelo que las Chivas y el América sostendrán el sábado en el estadio Akron, ambos equipos no olvidan que a la gran mayoría de sus aficionados no le agrada ver que los futbolistas intercambien playeras al término del partido, sobre todo a los del equipo que pierde. Así es que han solicitado a los futbolistas que eviten esa práctica, al menos mientras aparecen en el terreno de juego o ante una cámara.