Pep Guardiola, polémico después de perder el derbi de Manchester: "No me importa la Premier League"

Enojado por la derrota del Manchester City en Old Trafford ante su máximo rival, el Manchester United, Pep Guardiola dio la conferencia de prensa post partido enojado con el cuerpo arbitral por no sancionar fuera de lugar a Marcus Rashford en el gol que definió el encuentro.



¿Cuándo y dónde ver los primeros dos partidos de la ronda de comodines de la NFL? "Rashford está en fuera de juego. Intervino en la jugada y distrajo a nuestro portero y a los defensas. No es un gol legal, pero sabemos donde jugamos y es difícil para los árbitros en estos estadios" apuntó con firmeza el técnico español.



La derrota en el derbi fue el cierre a una semana trágica para los citizens, que quedaron eliminados en manos del Southampton de la Copa de la Liga y que en caso de que el Arsenal supere al Tottenham este domingo, se colocarían a ocho puntos del primer lugar. Por lo mismo, Guardiola dio una declaración irónica y polémica.



"No me importa la Premier League ni la Carabao. No podemos ganar. Pero ya hemos ganado mucho, así que no es un problema" afirmó Pep, que lleva once títulos como director técnico del City.

