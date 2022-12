La figura de Edson Arantes do Nascimento trascendió a través del tiempo, la historia, y las fronteras. Quizás mucha gente no lo reconoce por su nombre de pila; sin embargo, no habrá una sola persona en el mundo que no sepa de quién se habla cuando se habla de Pelé. Gran parte de su reconocimiento y legado surge a raíz de sus actuaciones en Copas del Mundo. A continuación, un repaso histórico por las participaciones del astro brasileño en el torneo de naciones más importante del planeta.

La historia comienza con una promesa. Después de ver romper en llanto a su padre por el Maracanazo sufrido en 1950 en manos de Uruguay, Pelé le prometió a Joao Ramos do Nascimento que él sería campeón del mundo con Brasil. A partir de ese momento, se empezó a gestar una de las leyendas más grandes del futbol.

PELÉ EN SUECIA 1958

Ocho años más tarde y con tan solo 16 de vida, el jugador de Santos de Vila Belmiro disputó su primera Copa del Mundo. Como un aviso de lo que sería su carrera, Pelé brilló en Suecia aportando una asistencia en fase de grupos, un gol en cuartos de final contra Gales, un hat trick en la semifinal contra Francia y por último, un doblete en la final que Brasil derrotó a Suecia por 5-2 y se proclamó campeón del mundo por primera vez.

PELÉ EN CHILE 1962

En tierra andina, el astro brasileño convirtió el segundo gol del triunfo carioca por 2-0 sobre México. Sin embargo, una lesión lo relegó del resto de la Copa del Mundo, la cual se convirtió en la segunda dentro de las vitrinas de Brasil.

PELÉ EN INGLATERRA 1966

A esta altura, Edson Arantes ya era considerado unánimamente el mejor jugador del mundo y dos Copas del Mundo lo avalaban. Sin embargo, en el Reino Unido no tuvo una buena experiencia. A pesar de meter un gol en la victoria sobre Bulgaria en el primer partido de la fase de grupos, recibió patadas para que tenga y para que guarde. De hecho, el DT de la canarinha lo deja en el banquillo para el segundo partido con Hungría y finalmente, en el partido contra Portugal donde se definió quién avanzó a la fase final, Pelé tuvo que salir lesionado nuevamente por el exceso de infracciones cometidas hacia él. Esta es la primera y única vez que Brasil queda fuera en fase de grupos de una Copa del Mundo.

PELÉ EN MÉXICO 1970

En suelo azteca el astro brasileño tendría su último baile con la Copa del Mundo. Y en las canchas mexicanas sonó la más bella música cada vez que la Selección del 'jogo bonito' se hizo presente. En el debut frente a Checoslovaquia convirtió un gol y en el cierre de grupos con Rumania un doblete. En la final contra Italia, fue el encargado de abrir el marcador de una disputa por el título la cual acabó con goleada por 4-1 del equipo que hasta hoy es considerado el mejor en la historia.

Pelé es el único jugador en ganar tres Copas del Mundo, y al mismo tiempo es el más joven en hacerlo.

