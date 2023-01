Pelé dejó millonaria herencia a sus familiares

Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ murió el pasado 29 de diciembre y será hasta este 3 de enero cuando sus restos sean enterrados.

El funeral de Pelé en el estadio de Santos reunió a miles de personas que acudieron a despedirse del brasileño, pero acudieron sus seis hijos, quienes podrían ser dueños de la millonaria herencia del exfutbolista.

‘O Rei’ a lo largo de su carrera en el Santos de Brasil, con la Selección y con New York Cosmos de Estados generó ganancias económicas por lo que distintos reportes señalan que la herencia de Pelé supera los 100 millones de euros, divididos en patrimonio y bienes.

LEE TAMBIÉN: Inicia el recorrido de los retos de Pelé por calles de Santos



Aunque de acuerdo con Pelé la mayoría de su riqueza no fue producto de sus años en activo, todo ocurrió tras su retiro por los patrocinios que encabezaba.

"No me hice rico con el futbol como hacen los jugadores de hoy, yo gané dinero por la publicidad cuando dejé de jugar, pero ninguna de tabaco, alcohol, política o religiosa", declaró el ex '10' brasileño.

La millonaria herencia de Pelé se desconoce cómo se repartirá tomando en cuenta los tres matrimonios que tuvo con Rosemeri Cholbi, Assiaria Seixas Lemos y Marcia Aoki.

De igual forma no hay detalles del testamento de Pelé y si incluye a todos sus hijos: Kelly Cristina, Edson y Jennifer, Sandra Machado (murió víctima del cáncer), Flavia, así como los mellizos Joshua y Celeste.