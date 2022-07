El sueco Felix Rosenqvis logró este viernes la segunda 'pole' de su temporada con una vuelta en 1.10.2265 que le permitirá salir líder este sábado en el Gallagher Grand Prix de Indianápolis, por delante de Alexander Rossi y del mexicano Pato O'Ward.

El piloto regiomontano destacó en la prueba de clasificación y con un tiempo de 1.10.6092 se colocó en tercera posición para la competencia del sábado.



GREAT day team!! We turned things around and got us a nice starting spot for tomorrows race. P3 in qualifying, and awesome job to @frosenqvist on that lap for pole!

¡Super contento de haberle dado vuelta a las cosas después de empezar el día mal: terminamos calificando 3ero! pic.twitter.com/MitUtLONfH

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) July 29, 2022