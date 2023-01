Pachuca no abaratará el talento de México por salir al extranjero

Pachuca es un club vendedor. En los últimos años es claro, no ha existido mejor cantera que la de los Tuzos y los ejemplos son claros al nombrar el presente de Hirving Lozano, Erick Gutiérrez y Héctor Herrera y el futuro de gente como Kevin Álvarez y Luis Chávez.

Mas por lo que pudiera pensar, Pachuca no malbarata a sus futbolistas para que cumplan el sueño europeo: “Hay que darle valor al producto”, dice Armando Martínez, presidente de los Tuzos.

“Es difícil exportar. La Liga MX tiene buenos sueldos y nosotros no es que vendamos más barato al exterior que el interior. Nosotros decimos que con tal de ayudar al jugador, estamos dispuestos a sacrificar ganancia, pero hay que darle valor al producto que hacemos, aunque suene feo eso del producto. Nosotros invertimos en todo, desde los 9 años que llegan aquí hasta que se van”.

Al jugador mexicano se le ve de otra manera en el exterior, “pero no por tener un pasaporte diferente al de Sudamérica, debemos de ponerlos un valor menor. Yo no estoy de acuerdo con los medios de comunicación que aseguran que hay que poner muy accesible al jugador mexicano, muy barato para que se vaya, eso no es bueno, porque al final de cuentas, los equipos que tienen un jugador que les cuesta, le ponen más interior que al que llaga gratis”.

Es claro, “se tiene que pagar por jugadores mexicanos de calidad. Quizá hay otros con mejor reputación, pero hay que exportar, y no es fácil hacerlo”.

Los próximos en cartera son Kevin Álvarez, Luis Chávez y Erick Sánchez: “Ojalá por Kevin llegue una buena oferta para que tome vuelo; Luis hizo un Mundial impresionante, fue el mejor de México y no llegaron esas ofertas. Dicen que es por la edad (27 años) y el valor de reventa, pero esta ventaja fue complicada para salir, los contratos se acaban hasta el verano, pero tenemos fe en que Luis cumpla su sueño”.

Y además está el Chiquito, Erick Sánchez: “Dice que será difícil que se vaya por la altura, pero su ritmo, los balones que recupera, el box to box es impresionante. Además está Mauricio Isais, que fue de sparring al Mundial. En Selección me dijeron que si la convocatoria hubiera sido seis meses después, se sube”.

Así que hay que tener paciencia a la hora de vender al exterior: “No es sencillo y no podemos regalar el producto. No podemos regalar el trabajo. Si hay romanticismo en el futbol, pero esto es negocio. Para invertir se necesitan ingresos”.