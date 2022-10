Oscar Ustari no se confía del Toluca: “Nos falta jugar 97 minutos”

No sólo iban abajo en el marcador (0-5), el título se les iba de las manos desde los primeros 90 minutos, pero la afición del Toluca nunca dejó de alentar.

Al 78’ los Diablos encontraron recompensa con el gol de Jordan Sierra y en tiempo agregado, Leo Fernández pudo acortar la distancia desde los 11 pasos, pero Oscar Ustari lo impidió con una gran atajada; el meta argentino volvió a ser determinante.

“En cuánto lo anímico era importantísimo, no voy a decir que no, pero me quedo con por qué se dio el penalti, qué sucedió en esos 15 minutos donde innecesariamente jugamos atrás”, dijo el arquero del Pachuca.

Los Tuzos están a un partido de conseguir su estrella número siete, pero Ustari, al igual que el técnico Guillermo Almada, toma todo con calma para el choque de vuelta en el Hidalgo.

“En la vuelta hay que olvidarse de los goles que se hicieron, de la ventaja. Ser conscientes… En el tiempo que llevo jugando al futbol, nunca se ganó un partido antes de jugarlo, entonces tenemos 97 minutos de local, con nuestra gente y a ver si tenemos la bendición de estar otra vez arriba”, advirtió el portero.

El guardameta de 36 años, quien busca su primer campeonato en el futbol mexicano, admite que no esperaban una ventaja con tanta diferencia.

“Somos conscientes de que en el futbol moderno una diferencia así es muy difícil. Estamos contentos, pero sabemos que faltan 97 minutos”, concluyó Ustari. Sebastián García M.