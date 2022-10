Orgullo mexicano: Ella Bucio, campeona mundial de parkour freestyle en Japón y doble de acción

Ella Bucio viajó a Tokio para el primer torneo a nivel internacional y se coronó “Campeona Mundial de Parkour Freestyle” con 27 puntos.

Ella fue la única atleta en representar a México por la falta de apoyo de las autoridades. Acudió al campeonato, del 14 al 16 de octubre, sin entrenador, mientras que sus compañeros no lograron cubrir los gastos del viaje.

“Es un hecho histórico. Tardaré mucho tiempo en terminar de entender que ‘Sí, esa soy yo’”, contó en entrevista para EL UNIVERSAL.



Empezar la semana sabiendo que la mejor del mundo en parkour es mexicana lo vale todo Felicidades a Ella Bucio, ganadora de la prueba de estilo libre del primer Mundial de Parkour organizado por la Federación Internacional de Gimansia (: @gymnastics) pic.twitter.com/IxcJBM2Z2o — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) October 17, 2022

Originaria de la Ciudad de México y con 25 años de edad, la deportista comenzó a practicar Parkour cuando tenía 6 años de edad; ha sido gimnasta de alto rendimiento y ha practicado distintos deportes por diversión. Su trabajo como doble de acción (stunt) en películas, series, comerciales es lo que le ha permitido continuar con su carrera.

“Desde los 18, mi prioridad fue mi trabajo como doble de acción, además de ser mi sustento económico, es una carrera que me encanta y me apasiona. Con ese trabajo puedo solventar mi carrera deportiva, pero es muy difícil y desgastante llevar las dos cosas al mismo tiempo, pero es necesario ya que se necesitan generar recursos para costear los gastos de su carrera deportiva”, comentó la también influencer.





Foto: Instagram @ella.bu.do

Describió Ella su pasión por el Parkour, a diferencia de otros deportes: “Se crea en el aire porque se busca llegar a tu máximo potencial de movimiento físico, lo que implica un desafío constante, con estilos, objetivos y fortalezas distintas. Puedes hacer con ese deporte lo que quieras”.

Ante su amor por este deporte, Ella Bucio decidió participar en el primer selectivo nacional en 2020 y comenzó a “practicar de forma seria y constante”.

“Cuando empecé a practicar este deporte jamás me imaginé que llegaría tan lejos, en todo mi proceso deportivo he tenido todo tipo de sentimientos, algunos encontrados, pero puedo decir que en general me hace muy feliz. Por ahora estoy intentando terminar de procesar el título que construí ‘Campeona Mundial de Parkour Freestyle’ y siendo que es el Primer Campeonato Mundial avalado por la FIG (Federación Internacional de Gimnasia) es un hecho histórico”, dijo Bucio.

Aunque es gratificante para Ella, ha sido una travesía poder obtener este campeonato debido a la falta de apoyo de las autoridades mexicanas.

“Fue muy difícil ir a competir sin mi entrenador y sin los otros seleccionados nacionales, porque existe una selección de más de 6 atletas; pero fui la única que pudo cubrir los gastos para estas competencias, anímicamente también fue muy duro para mí dejar atrás a mis compañeros sabiendo que se han esforzado tanto como yo para representar a México a nivel internacional”, expuso.



Foto: EFE

“No es novedad que en México los atletas nos veamos limitados por temas de dinero, me gustaría que los mecanismos mediante los cuales el gobierno hace llegar el dinero a los atletas sean mecanismos realmente eficientes y honestos para que el dinero destinado en verdad llegue a apoyar a los atletas. Sé que el camino que se tiene que forjar, y siendo de las primeras compitiendo en este formato (competencias avaladas por federaciones deportivas) toca forjar camino para los futuros atletas”, declaró.

Para la campeona de Parkour, los deportes no tienen género y es importante aprender de todas y todos los que la rodean y quienes le han brindado apoyo.

La deportista confía que haya más parques públicos en los que se pueda practicar este deporte.



