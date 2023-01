Ed y Donna Kelce tendrán que tomar una decisión para ver a quién apoyan el 12 de febrero en Phoenix, Arizona cuando sus hijos Travis y Jason Kelce se enfrenten en el Super Bowl LVII representando a los Chiefs de Kansas City y a los Eagles de Filadelfia respectivamente.



Además de tener la oportunidad de ver la batalla por el campeonato de la NFL entre dos grandes equipos como lo son el primer sembrado de la AFC y el primero de la NFC, el ingrediente especial para este Super Bowl será ver por primera vez en la historia a dos hermanos pelear cara a cara por el título.



another good day to be a Kelce bro https://t.co/f76lC5vnYu pic.twitter.com/TQmlGSt0Wm

— NFL (@NFL) January 30, 2023