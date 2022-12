Jimmy Garoppolo, quarterback de 49ers de San Francisco, se perderá el resto de la temporada tras sufrir una fractura en el pie derecho en la victoria 33-17 de su equipo el domingo ante los Dolphins de Miami.

Garoppolo se levantó lentamente después de haber sido capturado por Jerome Baker y Jaelan Phillips en tercera oportunidad en la primera serie ofensiva de San Francisco en contra de Miami, el domingo.



Se dirigió a la carpa de revisión de lesiones antes de subirse al carrito para dirigirse el vestuario. Los Niners lo descartaron lo que resta del partido y el entrenador Kyle Shanahan anunció tras el juego que Garoppolo se fracturó el pie.



Mixed emotions following the win as Kyle Shanahan confirms that Jimmy G will undergo season-ending foot surgery. pic.twitter.com/aBFGghcHP6

— San Francisco 49ers (@49ers) December 5, 2022