Los 49ers y Jimmy Garoppolo llegaron a un acuerdo por una reestructuración de contrato con 6.5 millones de dólares asegurados. De esta forma, el mariscal de campo será uno de los suplentes mejor pagados en toda la liga.

Con 30 años de edad, Garoppolo logró un nuevo contrato que le permitirá seguir en San Francisco pero que indica que podrá salir de la franquicia si así lo desea, en 2023. Hace un mes, Kyle Shanahan aseguró que están pensando en Trey Lance como primera opción al frente del ataque 'niner', pero dejó en claro que no era por un tema personal contra el ex mariscal suplente de los New England Patriots.



Este será el quinto año de Jimmy como parte de los 49ers, y a pesar de llevarlos a un Super Bowl frente a Kansas City, y tener una marca de 31-14 como titular, la franquicia le dará prioridad a Lance.

San Francisco disputará el primer partido de la temporada el domingo 11 de septiembre en Soldier Field frente a los Chicago Bears.

