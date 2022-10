Se filtró el video de la pelea entre el veterano Draymond Green y el joven Jordan Poole en un entrenamiento de los Golden State Warriors. El ala-pívot de 32 años enfrentó al escolta de 23 años y después de hacerse de palabras y recibir un empujón, Green respondió con un derechazo sobre el rostro de Poole que lo dejó en el piso.



TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G

— philip lewis (@Phil_Lewis_) October 7, 2022