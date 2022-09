Russell Westbrook, que pese a los rumores de los últimos meses comenzará la temporada en Los Angeles Lakers, destacó este lunes su compromiso como profesional con la franquicia púrpura y oro más allá del ruido en torno a su presente y futuro en la NBA.

"Que los Lakers me quieran o no aquí no importa realmente, honestamente. Mi trabajo es ser un profesional y presentarme al trabajo como siempre he hecho. Hacer mi trabajo de la mejor manera que sé y ya está", dijo el base en una rueda de prensa por el NBA Media Day de los Lakers (jornada oficial de puertas abiertas para los medios de cara a la nueva temporada de la NBA).



"Quiero decir, todos tenemos un trabajo y a veces a la gente en nuestro trabajo no le gustamos o no nos quieren ahí", agregó. Los Lakers vuelven a ponerse en marcha mañana tras el estrepitoso fracaso del año pasado, en el que apostaron por un equipo muy veterano y unieron en una misma plantilla a LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard y Rajon Rondo.

Especialmente criticado fue el rendimiento de Westbrook por su irracional toma de decisiones, su incapacidad de adaptarse a otros registros (como el de base organizador) y sus carencias en defensa y tiro exterior.

Sin embargo, el controvertido base, que cobró 44,2 millones de dólares en la pasada temporada, decidió ejercer en verano su cláusula de renovación automática por un año más en los Lakers y 47,1 millones.



"Estoy súper emocionado por la próxima temporada", aseguró Westbrook. "Ha sido muy beneficioso poder hablar y entender las cosas que queremos hacer y cómo queremos hacerlas", agregó.

