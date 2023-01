MLB: Red Sox amarra a Rafael Devers por 11 años

El tercera base dominicano Rafael Devers ha llegado a un acuerdo con los Red Sox, para extender su contrato por 11 temporadas, a cambio de 331 millones de dólares.

La extensión del jugador, de 26 años, se produce un día después de que se anunciara que ambas partes habían evitado el arbitraje salarial, al acordar un pago de 17.5 mdd por la campaña 2023.

Desde su llegada a Boston (2017), Devers se ha constituido en una de las principales figuras.



Con la salida del arubeño Xander Bogaerts y el lanzador Nathan Eovaldi, Devers y Chris Sale quedaron como los últimos referentes de los Red Sox campeones de la Serie Mundial 2018.

Las negociaciones entre ambas partes iniciaron hace más de un año, ya que la gerencia del equipo buscaba evitar que el zurdo se fuera a la agencia libre tras 2023.



The #RedSox today agreed to terms with Rafael Devers on a one-year contract for the 2023 season, thus avoiding salary arbitration.

— Red Sox (@RedSox) January 3, 2023