La “Fernandomanía” llegó para nunca irse. El fenómeno de Fernando Valenzuela sigue vigente y ayer se confirmó con su lanzamiento en el Juego de Estrellas 2022 de Grandes Ligas.

El “Toro de Etchohuaquila” hizo el primer lanzamiento de la tarde a su compatriota, el receptor de los Bue Jays, Alejandro Kirk. Un momento que quedará guardado por todos los mexicanos.

Pero la confirmación de la leyenda se dio cuando Fernando Valenzuela saltó al diamante del Dodger Stadium, testigo de sus grandes hazañas.

The legendary Fernando Valenzuela threw the first pitch to @alejandro_kirk today #AllStarGame pic.twitter.com/ZHuhj3Eh0e

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 20, 2022