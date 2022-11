México vs Suecia, horario y dónde ver el último partido de la Selección previo a Qatar 2022

La Selección Mexicana, ya con los 26 futbolistas convocados para la Copa del Mundo, enfrentará a su similar de Suecia, en Girona, España, en su última prueba de cara a su debut en Qatar 2022 contra Polonia.

De acuerdo a las declaraciones del técnico del Tricolor, Gerardo Martino, espera encontrar en Suecia algunas similitudes con Polonia, su primer rival del Grupo C de la Copa del Mundo, el martes 22 de noviembre.



"Suecia es algo parecido a Polonia en cuanto a las transiciones rápidas, podrían tener rasgos parecidos pero no son exactamente iguales", comentó Martino. "La apuesta de mañana es tener a punto a nuestros jugadores".

La lista de 26 futbolistas que convocó el 'Tata' para este certamen creó mucha polémica, sobre todo por la ausencia de Santiago Giménez, el delantero que vive mejor momento en la actualidad y que se perfilaba para ocupar el puesto de Raúl Jiménez, quien no ha jugado desde el 31 de agosto debido a una pubalgia.

Por su parte, Suecia, que no clasificó al Mundial, volverá a tener acción luego de su participación en septiembre pasado en la UEFA Nations League. El equipo europeo no contará con algunas de sus estrellas, ya que sus clubes les negaron el permiso debido a que no se trata de una Fecha FIFA.



POSIBLES ALINEACIONES

MÉXICO

Guillermo Ochoa, Kevin Álvarez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Luis Romo, Roberto Alvarado, Rogelio Funes Mori, Alexis Vega. DT Gerardo Martino.



SUECIA

Robin Olsen, Joel Andersson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Ludwig Augustinsson, Mattias Svanberg, Kristoffer Olsson, Viktor Claesson, Emil Forsberg, Jesper Karlström, Robin Quaison. DT Janne Andersson.



HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO

México y Suecia en enfrentarán en el estadio Montilivi, que tiene capacidad para 13.500 espectadores, a partir de las 13:30 horas y lo podrás ver en las señales de Azteca 7, Canal 5 y TUDN