México ahora exporta directivos; Javier Salinas un caso de éxito

El futbol mexicano exporta futbolistas. También lo ha hecho últimamente con directores técnico. No está de más exportar directivos, proyectos que pretenden hacer crecer el balompié en lugares donde era impensable hacerlo.

Javier Salinas, quien fuera director comercial de la Federación Mexicana de Futbol, ha creado un grupo de trabajo para tratar de desarrollar el futbol de Nicaragua; sí, uno de los países centroamericanos con menos tradición deportiva.

Salinas y su equipo de trabajo tienen la misión clave de llevar al equipo nicaragüense primero, a la Copa de Oro 2023, y después a la Copa del Mundo de 2026.

“Nicaragua quiere crecer en todos los sentidos, en infraestructura, en futbol, en logros: He asesorado durante tres años a la Liga Primera [así se hace llamar] y ahora soy director de la Comisión de Selecciones Nacionales”, apunta Salinas para EL UNIVERSAL Deportes.



Los cambios, asegura, han sido inmediatos. Bajo la dirección técnica del chileno Marco Antonio El Fantasma Figueroa, quien fuera gran delantero del Morelia, América y Celaya, el equipo centroamericano “ha hecho por primera ocasión en su historia una gira por Europa [en Países Bajos y España], no ganamos los partidos, pero la experiencia fue muy enriquecedora. Además hemos implementado cuestiones básicas, importantes que ayudarán al crecimiento del jugador y al futbol del país, como inteligencia deportiva, nutrición, además de puestos como la secretaría técnica, muy importante en estos momentos”.

Punto clave para que esto se consiga, “es tener bien puestos los pies en el suelo. Valorar lo que no teníamos, lo que podemos ganar, pero no perder humildad, como se ha perdido en la Federación Mexicana de Futbol”.

Según Javier Salinas, uno de los problemas del futbol mexicano, es “que se ha olvidado el barrio. Hay mucha riqueza, inmensa riqueza en el futbol mexicano y eso provoca que no se piense en lo más importante, el futbol. Tú ves los viajes de Selección Mexicana a Estados Unidos, con exceso de equipo con el que no pueden los utileros, se hospedan en los mejores hoteles, en fin. Aquí se busca el like en vez de buscar el trabajo duro, el de campo, el que te llevó hasta donde estás ahora”.

El contrato con Soccer United Marketing (SUM), por el cual la Selección juega en suelo estadounidense, “ha generado mucha riqueza, pero nos ha alejado de otras cosas, que se están comenzando a notar en la cancha y eso no es lo ideal”.