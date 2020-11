Este domingo se pondrá el punto final a una de las carreras más exitosas en la historia del entretenimiento deportivo. Un personaje que se ganó el cariño y respeto de luchadores y aficionados al wrestling. Tras una carrera de 30 años, The Undertaker se despide de los encordados en el evento de la WWE Survivor Series.

Desde sus comienzos como luchador profesional en la empresa WCW en 1989, Mark Calaway demostró que su carrera iba a ser histórica por su gran capacidad dentro del ring, tanto que en ese momento llamó la atención del mánager Paul E. Dangerously, mejor conocido como Paul Heyman, quien estaba seguro que el trayecto de aquel luchador iba a tener un lugar especial en la historia e iba a sobreponerse con otros luchadores. 30 años después, Heyman se dice orgulloso de no equivocarse.

“Sabía desde el primer día que Mark iba a tener una carrera histórica y sería uno de los más grandes de todos los tiempos. No comparo la carrera de Mark con la de nadie más, porque creo que The Undertaker tuvo una carrera tan única que compararla con cualquier otra persona es hacerle una injusticia a esa otra persona y también hacia los logros de Mark, porque merecen estar en una categoría”, manifestó Heyman en entrevista exclusiva para El Universal Deportes.

The Undertaker presume de una racha única en el magno evento de la WWE, Wrestlemania, que consta de 25 victorias por dos derrotas. El primer tropiezo fue contra Brock Lesnar en Wrestlemania 30, en 2014, quien justamente era dirigido por Paul Heyman y que deja atrás el lado noble y acepta que ese el recuerdo más preciado que tiene con ‘El Enterrador’.

“Ese recuerdo más preciado lo tengo no por las razones egoístas que la mayoría presumiría y sí, mucho de eso tiene que ver con las razones egoístas de la racha de conquista de mi cliente (Lesnar), pero porque una de las rachas fue conquistada. A partir de ahí, fue cuando The Undertaker comenzó a mostrar rasgos humanos y fue entonces cuando comenzó a estar bien que la audiencia mirara a este personaje más grande que la vida y lo aceptara por ser un ser humano, en lugar de sólo exclusivamente este personaje legendario y mítico”, puntualizó.

El rol de Paul Heyman se ha caracterizado por ser mánager de superestrellas que se hacen de un prestigioso puesto en la industria. The Undertaker fue de los primeros ‘Chicos de Paul Heyman’, algo que lo dejó marcado en toda su trayectoria. “Lo que para mí es más impactante es que en 30 años, Mark ha disfrutado y entregado una de las mejores carreras en la historia, sin embargo, la parte más convincente de su historia es el hecho de que para poder ofrecer esas actuaciones y disfrutar de ese éxito, el hombre fue a través de un dolor y sufrimiento indescriptibles detrás de escena y, sin embargo, nunca se quejó, nunca se hizo público este sufrimiento, porque eso es lo que realmente era el Undertaker”.

Cuatro veces campeón de WWE, tres de Peso Pesado, seis títulos en parejas, una vez ganador del Royal Rumble, son algunos de los logros que The Undertaker tuvo en WWE, y ante su retiro dejará un importante legado en la empresa, a lo que Heyman manifiesta que su distanciamiento del ring no será para siempre, “no creo que The Undertaker haya terminado de contribuir a esta industria. Entonces, decir que ha dejado algo atrás es una declaración prematura, creo que todavía tiene mucho más que ofrecer a esta industria y me atrevería a sugerir que está ansioso por hacerlo”, finalizó.