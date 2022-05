VIDEO: Checo Pérez y Max Verstappen realizan el primer lanzamiento en juego de los Marlins

Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen acudieron al LoanDepot Park como los invitados especiales del juego entre los Marlins y Diamondbacks.

Los pilotos de la escudería Red Bull se encuentran en Miami ya que este fin de semana se disputa el quinto Gran Premio de la Fórmula 1 en esta ciudad de Estados Unidos.

El piloto tapatío y neerlandés se encargaron de bajar al diamante y desde la lomita para realizar el primer lanzamiento del juego.



Let ‘em hit it! Throwing the first pitch at the Miami @Marlins pic.twitter.com/Fh2e3XVGfU

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 4, 2022