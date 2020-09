Una victoria iguala a Hamilton con Schumacher

Lewis Hamilton está a una victoria de igualar la cifra de Michael Schumacher en la Fórmula Uno y va con todo para conseguirla mañana, en el Gran Premio de Rusia.

Con 90 triunfos en el máximo circuito, el británico acecha las dos marcas del alemán, que parecían inalcanzables cuando Schumi se retiró hace ocho años: cruzar primero la bandera de cuadros y siete campeonatos mundiales.

De 2007 al presente, 14 temporadas como piloto de F1 y dos escuderías —McLaren y Mercedes—, el volante no borra su entusiasmo por convertirse en el máximo ganador y el mejor en la historia. Comparaciones siempre van a existir, con Schumacher, Ayrton Senna y Juan Manuel Fangio —la realeza en el automovilismo—.

“Es un privilegio estar en esta posición y tener a este equipo y automóvil. No es fácil llegar hasta acá”, dijo el británico, tras su triunfo 90, amarrado hace dos semanas en Italia.

Hamilton —en caso de ganar— habría necesitado 260 carreras para llegar a 91 victorias; Schumi requirió 247 en 16 campañas. El ingles sumó 21 triunfos con McLaren y el resto con Mercedes; el alemán 19 con Benetton y 72 con Ferrari.

