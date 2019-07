Temblor sorprende a aficionados durante juego entre Dodgers y Padres

Un temblor de magnitud 6.9 sacudió el viernes el sur de California tras otro sismo ocurrido el día anterior, sin que hasta el momento haya reportes de daños o lesiones.

A través de redes sociales se reportó que el sismo se sintió en el Dodger Stadium donde cientos de aficionados disfrutaban del juego entre los Dodgers y los Padres de San Diego.

Lo mismo sucedió mientras se realizaba un juego de la NBA entre los Knicks y Pelicans.

Por precaución la NBA decidió cancelar los juegos de hoy tras el sismo.

For precautionary reasons, the remainder of tonight’s Spurs/Magic @NBASummerLeague action at Cox Pavilion has been cancelled.

— NBA (@NBA) 6 de julio de 2019