Pachuca. - A través de una suspensión condicional del proceso se otorgó la liberación a 24 de las 33 personas detenidas el pasado 12 de febrero en la planta cementera de La Cruz Azul, en Hidalgo, durante un operativo realizado por la Fiscalía del Estado de México para la restitución de la planta. Entre las condiciones impuestas por el juez para que los cooperativistas abandonen la prisión se encuentra la prohibición de frecuentar la empresa en todas sus sedes.

Durante la audiencia de control realizada ayer, el juez determinó la liberación de 24 detenidos a quienes impuso, entre otras medidas, que deberán residir en el domicilio que obra en autos; abstenerse de frecuentar las empresas, entre ellas la planta cementera Cruz Azul en Hidalgo; Lagunas, Oaxaca; la planta cementera Palmar de Bravo, en Puebla; así como las instalaciones de Aguascalientes y las oficinas corporativas de la Cooperativa La Cruz Azul en la Ciudad de México.

Además, se les ordenó prestar servicio a favor de la Presidencia Municipal de Tula durante tres horas por semana, someterse a la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares y acudir a firma periódica cada 15 días. También se estableció que no podrán salir del estado de Hidalgo.

Se dio a conocer que la suspensión condicional del proceso autorizada es una salida alterna al juicio penal, mediante la cual los imputados deberán cumplir con diversas condiciones y reparar el daño en un plazo de dos años para que se extinga la acción penal.

Asimismo, se informó que una vez que los indiciados cumplan con todos los requerimientos, podrá dictarse el sobreseimiento y el archivo definitivo de la carpeta de investigación. Sin embargo, en caso de incumplimiento, la suspensión será revocada y el proceso penal continuará.

Con lo anterior, se precisó que, a diferencia de una sentencia definitiva, en este caso se busca favorecer la reparación pronta del daño a la víctima y otorgar una oportunidad a los imputados para cumplir con las condiciones establecidas. Es decir, no se les considera absueltos.

El pasado 12 de febrero se realizó en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, ubicada en Jasso, Hidalgo, una diligencia encabezada por integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes contaron con el apoyo de al menos 400 elementos de la Policía Estatal para brindar seguridad perimetral.

La acción tuvo como finalidad restituir la cooperativa al grupo encabezado por Víctor Velázquez, quien mantiene una disputa por los activos de la cementera con el grupo afín a Guillermo Álvarez.

De acuerdo con las autoridades de esa entidad, la restitución se realizó de manera legal. No obstante, para cooperativistas de Hidalgo se violentaron algunos procedimientos, entre ellos un amparo que, aseguran, les otorgaba la custodia legal de las instalaciones.

Durante los hechos se registró un enfrentamiento entre cooperativistas y agentes de seguridad, lo que derivó en la detención de 33 personas.

