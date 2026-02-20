Pachuca.— Vinculan a proceso a 31 personas detenidas durante el operativo de restitución que realizó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la planta cementera de Cruz Azul.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia de esta entidad, los detenidos fueron imputados por los delitos de resistencia de particulares y pandilla, por lo cual el juez determinó la vinculación a proceso y como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

De igual manera, se informó que se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. En estos hechos fueron detenidas 33 personas, de las cuales ya se había dictado vinculación a proceso a dos de ellas, a quienes se les encontraron armas de fuego y narcóticos.

En este caso, los 31 restantes quedaron a disposición de las autoridades y, durante la audiencia celebrada, se determinaron los delitos de resistencia de particulares y pandilla, y uno más por posesión de arma de fuego.

La investigación se mantiene a cargo del Ministerio Público para el esclarecimiento de estos hechos, registrados el pasado 12 de febrero, en que se realizó el operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para ejecutar la orden judicial 40/2026 para la restitución del inmueble de la planta cementera.

En esa diligencia se contó con al menos 400 efectivos policiales del estado de Hidalgo para brindar seguridad perimetral.

