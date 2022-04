Stefanos Tsitsipas se proclama bicampeón de Montecarlo

El tenista griego Stefanos Tsitsipas, quinto jugador mundial, ganó este domingo el Masters 1.000 de Montecarlo por segundo año consecutivo al derrotar en la final al español Alejandro Davidovich (46º), por 6-3, 7-6 (7/3).

El griego se convierte de esta forma, a sus 23 años, en el sexto jugador en conservar su título en el primer gran torneo sobre tierra batida de la temporada, junto al rumano Ilie Nastase (1971-1973), al sueco Björn Borg (1979-1980), al austríaco Thomas Muster (1995-1996), y a los españoles Juan Carlos Ferrero (2002-2003) y Rafael Nadal (2005-2012 y 2016-2018).

Tras un inicio igualado en la primera manga (3-3), Tsitsipas alineó cinco juegos seguidos para ganar el primer set (6-3) y ponerse con un 2-0 favorable en el segundo.



Congratulations @steftsitsipas on winning the @ROLEXMCMASTERS for the second year running. #RolexFamily #rolexmcmasters #Perpetual pic.twitter.com/zOPsqHlfXi

— ROLEX (@ROLEX) April 17, 2022