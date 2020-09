Sergio Pérez va por podio en Rusia

El cuarto lugar en la clasificación del Gran Premio de Rusia, dejó oportunidad para que Sergio Pérez busque el podio en la carrera de este domingo.

En la parrilla de salida, Checo estará en la misma línea que Valtteri Bottas (Mercedes), mientras que Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes, en la Iole position) estarán en la primera.

“Veremos qué podemos hacer mañana”, dijo el tapatío después de la agenda de este sábado en el Circuito de Sochi. “Estoy muy contento de vencer a los Renault”.

Pérez vive sus últimos momentos en Racing Point y anticipa a dejar los mejores resultados posibles de aquí a que acabe el 2020.

Lee también: Checo Saldrá cuarto, Hamilton gana la 'pole position' en Rusia por delante de Verstappen

“Siempre quieres empujarte a ti mismo y no pensar que no tienes un trabajo para el próximo año”, bromeó el tricolor. “Sólo me enfoco en esta temporada, el equipo ha hecho una gran labor, hemos estado mucho tiempo juntos y se merecen lo mejor de mí”.

El tricolor marcha en la novena posición del campeonato mundial de la Fórmula Uno, con 44 puntos. En nueve carreras en esta campaña, suma siete Top 10 y un abandono.

“Las condiciones estuvieron complicadas en la clasificación, con un viento muy fuerte y nos desafió mucho. Estoy muy contento con mi vuelta, no creo que hubiera podido registrar un mejor tiempo con las condiciones como estaban”, añadió el tapatío.