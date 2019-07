Sergio Pérez abandona el GP de Alemania tras estrellarse en un muro

El mexicano Sergio Pérez abandonó el Gran Premio de Alemania tras impactar su automóvil contra la barda del circuito de Hockenheimring.

El volante de Racing Point no controló una curva y perdió el balance de su bólido rosa, que terminó en el muro.

LAP 3/64

SAFETY CAR DEPLOYED

Sergio Perez is out after colliding with the wall

Multiple cars returning to the pits for intermediate tyres#F1 #GermanGP pic.twitter.com/doibw77DbH

— Formula 1 (@F1) July 28, 2019